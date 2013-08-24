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بالفيديو .. ليفاندوفسكي يواصل انتصارات دورتموند على حساب بريمن

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بالفيديو .. ليفاندوفسكي يواصل انتصارات دورتموند على حساب بريمن بالفيديو .. ليفاندوفسكي يواصل انتصارات دورتموند على حساب بريمن

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند فريقه لمواصلة سلسلة الانتصارات بالدوري الألماني بعد أن سجل هدف ناديه الوحيد في شباك فيردر بريمن في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع الثالث من المسابقة.

وكان دورتموند حقق الفوز في المباراتين السابقتين محققا العلامة الكاملة في الدوري.

وسيطر بروسيا دورتموند على المباراة منذ بدايتها وتسابق لاعبوه على إضاعة الفرص المتتالية كما تصدت العارضة لتصويبة من كوبا، وتألق ميليتز حارس بريمن في التصدي لأكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 9 دقائق فقط تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد أن مرر له رويس كرة بينية لم يجد صعوبة في تحويلها في المرمى.

وكاد أوبوميانج ونوري شاهين ومختاريان أن يضيفوا الهدف الثاني إلا أن رعونتهم في إنهاء الكرة أبقت النتيجة كما هي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد دورتموند إلى 9 نقاط محتلا بهم الصدارة بينما تجمد رصيد بريمن عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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