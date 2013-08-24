أرسنال في دربي لندني وليفربول في مهمة صعبة أمام عقبة الكبار

يدخل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ثاني أسابيعه بمباريات قوية بعد الانطلاقة الرائعة التي شهدتها البطولة في الجولة الماضية.

وتفتتح مباريات الجولة الثانية بمباراة قوية تجمع فولام وأرسنال في دربي لندن مصغر قبل أن يلتقي المدفعجية وتوتنام الأسبوع المقبل في ديربي شمال لندن القوي.

ويسعى أبناء أرسين فينجر لاستعادة زمام الأمور بعد تلقيهم هزيمة مفاجئة من أستون فيلا في المباراة الافتتاحية على ملعب الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، أرسنال سيفتقد لاعبيه كوسيلني وتشامبرلين بسبب الإيقاف والإصابة على الترتيب في المباراة الماضية .. بالإضافة لبعض اللاعبين المصابين مثل توماس فيرمالين ومايكل أرتيتا وأبو ديابي.

أرسنال تمكن من التغلب على فينيرباهتشة بثلاثة أهداف دون رد في اسطنبول يوم الأربعاء في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أوروبا ويسعى المدفعجية لمواصلة هذا الأداء لإنقاذ بداية موسمهم.

ويلتقي أيضا فريقا أستون فيلا وليفربول في واحدة من أقوى مباريات الجولة، ويستضيف المباراة أستون فيلا الذي خاض مباراتين أمام الكبار إذ قدمت مباراته مع تشيلسي من الجولة الثالثة لتقام منتصف الأسبوع الماضي .. يمتلك الفيلانز 3 نقاط من فوز كبير على أرسنال على ملعبه وخسارة صعبة أمام البلوز خارج ملعبه أيضا.

ليفربول مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق الذي عانى أمامه الكبيران، الحمر تمكنوا من الفوز في أولى مبارياتهم على ستوك سيتي بهدف نظيف ولكن الفضل يرجع للحارس مينوليه الذي تصدى لضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ليفربول تعثر في مباراة الدور الأول أمام أستون فيلا الموسم الماضي وخسر في أنفيلد الملعب الخاص به 3-1 وهو ما يجعل الفريق يضع في حساباته تفادي تحقيق الفيلانز لمفاجأة هذا الموسم أيضا، سيفتقد ليفربول واحد من أهم أعمدته وهدافه لويس سواريز الذي يواجه عقوبة الإيقاف منذ الموسم الماضي.

هال سيتي والذي يلعب له الجناح المصري أحمد المحمدي سيحاول تحقيق فوزه الأول بعد الخسارة من تشيلسي في الأسبوع الأول حينما يستضيف نورويتش سيتي الذي تعادل على ملعبه المباراة الماضية مع إيفرتون بهدفين لكل فريق.

في مباراة قوية أخرى سيستضيف نيوكاسل يونايتد فريق وست هام وكذلك ساوثهامبتون وسندرلاند - إيفرتون ووست بروميتش - ستوك سيتي وكريستال بالاس.