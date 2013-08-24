تحطم طائرة هليكوبتر في إسكتلندا وفقد 3 أشخاص

كتب : رويترز السبت 24-08-2013 01:06

سقطت طائرة هليكوبتر تقل 18 شخصا في البحر في إسكتلندا أمس. وقال خفر السواحل الإسكتلندي إنه تم انتشال 15 شخصا من البحر ونقلهم إلى المستشفى، لكن ثلاثة ما زالوا مفقودين.

ووقع الحادث قرب جزر شيتلاند شمالي أندبره، لطائرة هليكوبتر كانت تقل 16 راكبا وطاقما مؤلفا من فردين، خلال قيامها برحلات مكوكية من وإلى منصات للنفط والغاز.

وأصدرت وزارة النقل بيانا باسم فرع التحقيق في الحوادث الجوية، أوضحت فيه أنها أرسلت فريقا لمكان الحادث.

وما زالت عمليات البحث الجوية والبحرية مستمرة عن الأشخاص الثلاثة المفقودين.