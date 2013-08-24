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برزانى يدعو الحكومة لتخصيص 20% من ميزانية أحد الشهور للاجئين السوريين

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برزانى يدعو الحكومة لتخصيص 20% من ميزانية أحد الشهور للاجئين السوريين برزانى يدعو الحكومة لتخصيص 20% من ميزانية أحد الشهور للاجئين السوريين

دعا رئيس إقليم شمال العراق "مسعود برزانى"، حكومته، إلى تخصيص 20% من ميزانية أحد الشهور، من أجل اللاجئين السوريين فى العراق.

وخصصت حكومة الإقليم مبلغ 12 مليون دولار أمريكى، من أجل تقديم مساعدات إلى اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضى العراقية، والذين يقرب عددهم من 200 ألف شخص.

وذكر "سفين ديزائى" المتحدث باسم حكومة الإقليم، أن الخطوة الأولى ستكون مساعدات غذائية وعلاجية وغيرها من المستلزمات الضرورية، للاجئين، قائلا: "الشعب العراقى شعب مضياف وكريم، ورجال الأعمال فى الإقليم يقومون بواجبهم نحو اللاجئين".

وطالب الخطباء والأئمة، فى خطب الجمعة بمدن أربيل والسليمانية ودهوك، الأهالى إلى الوقوف بجانب أخوانهم السوريين فى أزمتهم، وتقديم المساعدة لهم فى أسرع وقت، والتبرع بالقدر المستطاع، حيث جمعت المساجد مبلغاً من المال إثر تبرع المصلين عقب أداء صلاة الجمعة.

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مصر 365

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