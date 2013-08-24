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الاتحاد الإفريقى يبحث مع تونس خطوات إنشاء منظمة الملكية الفكرية

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الاتحاد الإفريقى يبحث مع تونس خطوات إنشاء منظمة الملكية الفكرية الاتحاد الإفريقى يبحث مع تونس خطوات إنشاء منظمة الملكية الفكرية

بحث وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقى يضم مفوض الاتحاد لشئون الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا مارسيال ايكونجا ومدير إدارة الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا بالمفوضية حكيم الواعر، ورئيسة إدارة التعليم بالمفوضية الدكتورة بياتريس نينجا، مباحثات فى تونس مع المسئولين بإدارة الشئون الإفريقية بوزارة الخارجية التونسية حول خطوات إنشاء منظمة الملكية الفكرية الإفريقية، والتى من المقرر أن تستضيفها تونس.

وقال بيان للاتحاد الإفريقى بأديس أبابا أمس، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل وخطوات إنشاء منظمة الملكية الفكرية الإفريقية، والتى تحظى بأهمية خاصة لإفريقيا وتهدف إلى جمع تحت لوائها جميع المنظمات الإقليمية التى تتعامل مع مسائل الملكية الفكرية بالقارة، بهدف تمكين القارة من حماية الملكية الفكرية الواسعة بها، والتى استغلت عبر القرون فى كل أنحاء العالم بدون استفادة تذكر للقارة.

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