أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب ديمقراطى أمريكى كبير يحث على توجيه ضربات جوية لسوريا

Google+ Print
نائب ديمقراطى أمريكى كبير يحث على توجيه ضربات جوية لسوريا نائب ديمقراطى أمريكى كبير يحث على توجيه ضربات جوية لسوريا

حث اليوت أنجيل كبير النواب الديمقراطيين فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى الرئيس باراك أوباما اليوم الجمعة على توجيه ضربات عسكرية لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد بعد مقتل مئات المدنيين بالغاز.

وأشار أنجيل إلى بيان لأوباما قال فيه إن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية سيكون تجاوزا "لخط أحمر" وسيدفع الولايات المتحدة للعمل على وقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولى.

وقال أنجيل فى رسالة لأوباما حصلت رويترز على نسخة منها "إذا لم نرد بالتنسيق مع حلفائنا على الاستخدام القاتل لأسلحة الدمار الشامل من قبل الأسد فإن الدول الحاقدة والأطراف الشريرة فى شتى أنحاء العالم سترى ضوءا أخضر وهو ما لا نقصده بالمرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365