نائب ديمقراطى أمريكى كبير يحث على توجيه ضربات جوية لسوريا

حث اليوت أنجيل كبير النواب الديمقراطيين فى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى الرئيس باراك أوباما اليوم الجمعة على توجيه ضربات عسكرية لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد بعد مقتل مئات المدنيين بالغاز.

وأشار أنجيل إلى بيان لأوباما قال فيه إن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية سيكون تجاوزا "لخط أحمر" وسيدفع الولايات المتحدة للعمل على وقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولى.

وقال أنجيل فى رسالة لأوباما حصلت رويترز على نسخة منها "إذا لم نرد بالتنسيق مع حلفائنا على الاستخدام القاتل لأسلحة الدمار الشامل من قبل الأسد فإن الدول الحاقدة والأطراف الشريرة فى شتى أنحاء العالم سترى ضوءا أخضر وهو ما لا نقصده بالمرة".