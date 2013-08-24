أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة التونسية تطالب باستقالة الحكومة الإسلامية

Google+ Print
المعارضة التونسية تطالب باستقالة الحكومة الإسلامية المعارضة التونسية تطالب باستقالة الحكومة الإسلامية

قالت المعارضة العلمانية فى تونس، الجمعة، إنه يتعين على الإسلاميين ترك السلطة قبل أن تشارك فى مفاوضات لحل أسوأ أزمة سياسية فى البلاد منذ انتفاضة الربيع العربى، معلنة أنه بدون تنحى الإسلاميين فإن المحادثات ستكون مضيعة للوقت.

وقال زعماء بالمعارضة، إن موافقة حركة النهضة الإسلامية من حيث المبدأ، الخميس، على البدء قريباً فى محادثات بوساطة من الاتحاد العام للشغل الذى يتمتع بنفوذ واسعة ليست سوى محاولة من لكسب الوقت.

وقال معلقون إن التنازلات التى قدمتها حركة النهضة هذا الأسبوع أحيت الأمل فى تونس فى التوصل إلى توافق لإنقاذ ديمقراطيتها الناشئة بدلاً من انهيارها على غرار ما حدث فى .

ومع هذا وفى الوقت الذى يثور فيه الجدل بين الجماعات المتنافسة بشأن عرض الوساطة الذى قدمه الاتحاد العام للشغل مضت جماعات المعارضة قدما فى خططها لتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم السبت، أمام مقر الجمعية التأسيسية فى العاصمة تونس للضغط على الحكومة التى يقودها الإسلاميون كى تستقيل.

وقال الطيب بكوش الأمين العام لحزب نداء تونس وهو حزب المعارضة الرئيسى بعد اجتماع مع حسين العباسى الأمين العام للاتحاد العام للشغل، إن أى محادثات بدون الحل الفورى للحكومة ستكون مضيعة للوقت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير

مشادة كلامية بين الإبراشي ومحامي إلغاء مصرية جزيرتي تيران وصنافير