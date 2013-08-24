أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول:البحرية الأمريكية توسع وجودها فى البحر المتوسط للوضع بسوريا

Google+ Print
مسئول:البحرية الأمريكية توسع وجودها فى البحر المتوسط للوضع بسوريا مسئول:البحرية الأمريكية توسع وجودها فى البحر المتوسط للوضع بسوريا

قال مسئول دفاعى أمريكى، إن البحرية الأمريكية ستزيد من وجودها فى البحر المتوسط بسفينة حربية رابعة مزودة بصواريخ كروز بسبب الحرب الأهلية المتصاعدة فى سوريا.

وأضاف المسئول، أن السفينة ماهان كانت قد أنهت مهمتها، ومن المقرر أن تعود لقاعدتها فى نورفولك بولاية فرجينيا، ولكن قائد الأسطول السادس الأمريكى قرر إبقاء السفينة فى المنطقة.

وشدد المسئول غير المسموح له بالتحدث علانية، على أن البحرية لم تتلق أوامر بالاستعداد لأى عمليات عسكرية فيما يتعلق بسوريا.

وصرح مسئول دفاعى كبير لـ"رويترز"، فى وقت سابق، بأن المسئولين الأمريكيين يدرسون سلسلة من الخيارات للرد على تقارير بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين من بينها احتمال شن هجمات بصواريخ كروز من البحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365