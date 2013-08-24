مسئول:البحرية الأمريكية توسع وجودها فى البحر المتوسط للوضع بسوريا

قال مسئول دفاعى أمريكى، إن البحرية الأمريكية ستزيد من وجودها فى البحر المتوسط بسفينة حربية رابعة مزودة بصواريخ كروز بسبب الحرب الأهلية المتصاعدة فى سوريا.

وأضاف المسئول، أن السفينة ماهان كانت قد أنهت مهمتها، ومن المقرر أن تعود لقاعدتها فى نورفولك بولاية فرجينيا، ولكن قائد الأسطول السادس الأمريكى قرر إبقاء السفينة فى المنطقة.

وشدد المسئول غير المسموح له بالتحدث علانية، على أن البحرية لم تتلق أوامر بالاستعداد لأى عمليات عسكرية فيما يتعلق بسوريا.

وصرح مسئول دفاعى كبير لـ"رويترز"، فى وقت سابق، بأن المسئولين الأمريكيين يدرسون سلسلة من الخيارات للرد على تقارير بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين من بينها احتمال شن هجمات بصواريخ كروز من البحر.