«إبصار» تعلن حاجتها لشغل وظائف متخصصة في خدمات «ضعف البصر»

أعلنت جمعية إبصار للتأهيل وخدمة الإعاقة البصرية بجدة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المتخصصة في مجال خدمة وتأهيل ذوي الإعاقة البصرية، ضمن الخطوات التطويرية والاستعدادات المستقبلية لتطوير خدماتها.

وأوضح الأمين العام للجمعية محمد توفيق بلو أن الوظائف المتاحة تشمل: اختصاصي بصريات (متخصص في ضعف بصر)، اختصائي تربية خاصة وإعادة تأهيل (مسار عوق بصري)، اختصاصي إعادة تأهيل (عوق بصري)، اختصاصي علاج وظيفي (عوق بصري)، فني بصريات، اختصاصي موارد بشرية، مسؤول نظم معلومات وشبكات، مدرب معينات بصرية، سكرتارية طبية مبيعات، مدرب حاسب آلي، مدربة حاسب آلي، باحث اجتماعي (عوق بصري)، باحثة اجتماعية (عوق بصري)، محاسب.

وفضلت الجمعية للمتقدمين أن يكونوا من أبناء الوطن الذين أنهوا ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين ويحملون مؤهلاً جامعياً أو ممن يمتلكون الخبرة ويتحدثون اللغة الإنكليزية، إلى جانب حصولهم على الدورات التدريبية المؤهلة في مجال خدمة ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقة عموماً، فضلاً عن إجادتهم لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي والإلمام بأحدث التطورات والتقنيات في مجال الإعاقة البصرية.

وأكد بلو حاجة الجمعية إلى كوادر مؤهلة لقيادة دفة العمل الخيري والصحي في مجال خدمة ذوي الإعاقة البصرية وتأهيل ضعاف البصر، وتحفيز وتشجيع الكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في العمل الخيري خصوصاً في المجالات التخصصية، لاسيما وأن قطاع الجمعيات الخيرية المتخصصة يعاني عزوف الكوادر عن العمل في هذا القطاع.

ونوه إلى أن هذا التوسع والتطوير الوظيفي سيكون اللبنة الأولى لانطلاق مشروع قرية إبصار الخيرية الذي يتوقع أن يتحقق بالتزامن مع تحقيق هدف مبادرة الرؤية 2020 "الحق في الإبصار للجميع".

وأضاف بلو أن الجمعية تعمل على تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية المهمة من خلال خدمات ضعف البصر وإعادة التأهيل، إذ استطاعت تأهيل 4450 معوقاً بصرياً حتى نهاية العام 1433، إضافة إلى تنفيذ برنامج مكافحة العمى لأكثر من ألف مستفيد ومستفيدة مع المستشفيات المتخصصة للعيون بالمملكة، علاوة على تقديم دورات تدريبية وندوات علمية في مجال العناية "الإكلينيكية" بضعف البصر وإعادة التأهيل استفاد منها 964 طبيب عيون واختصاصي وفني بصريات وتربية خاصة وإعادة تأهيل وتمريض.

يذكر أن بإمكان المتقدمين إرسال سيرهم الذاتية للمفاضلة وإعلان المقابلات الشخصية على البريد الإلكتروني info@ebsargate.org أو فاكس الجمعية رقم 2832265/012.