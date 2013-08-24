رئيس الأرصاد يستقبل موظفي الرئاسة في أول أيام مباشرته

استقبل الدكتور عبدالعزيز الجاسر رئيس الأرصاد وحماية البيئة في مكتبه بجدة موظفي الرئاسة الذين قدموا له التهنئة بصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للأرصاد وحماية البيئة، وفي أول أيام مباشرته لمهامه الجديدة قدم الدكتور الجاسر شكره وتقديره لموظفي الأرصاد على استقبالهم.

وتحفل سيرة الدكتور الجاسر المهنية بالعديد من الإنجازات في مجال حماية البيئة حيث كانت رسالتا الماجستير والدكتوراه اللتين نالهما من جامعة نيوكاسل أبون تاين المملكة المتحدة في الهندسة البيئية، وسبق له أن حاز على جائزة المركز الأول عن البحث المقدم في المؤتمر الدولي الخامس في علوم البيئة والتكنولوجيا الذي أقيم بمدينة هيوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2010 م، ويحمل عضوية الجمعيات العلمية في الرابطة العالمية للمياه IAW ، والجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين ASCE ، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للهندسة المدنية، والهيئة السعودية للعلوم البيئية.