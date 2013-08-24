توزيع 676 معلماً جديداً على مدارس الشرقية

يرعى مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية د. عبدالرحمن بن ابراهيم المديرس صباح اليوم السبت حفل استقبال المعلمين الجدد الموجهين للعمل في المنطقة الشرقية وذلك في حفل يشارك فيه 676 معلماً من كافة التخصصات والذين سيتم توزيعهم على مدارس المدن والمحافظات التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية وسيقام حفل الاستقبال في قاعة الاندلس للاحتفالات بالدمام.

وكان مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس قد طمأن في لقاءٍ سابق لاستقبال المعلمين الجدد بأن قيمة العدالة والإنصاف في توجيه وتحديد مقرات العمل لكافة المعلمين جاءت نابعة من القيم التي تعمل عليها إدارة التربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الجميع سيكونون في أيد أمينة اتخذت من قيمة العدالة مبدأ للعمل، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك محسوبية في توزيع وتوجيه المعلمين الجدد في مراكزهم وقطاعاتهم التعليمية، مضيفاً أن المعلم يملك قوة في قيادة التغيير ولديه القدرة على التأثير في المتلقين الذي يعكس مكمنا حيويا في القدوة الحسنة والأداة الإيجابية التي تجعلهم يضعون حدا فاصلا في علاقتهم مع طلابهم، واختتم المديرس حديثه بالتأكيد على مبدأ العدالة الذي هو ميزان العمل في إدارة التربية والتعليم.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية د. سامي بن غازي العتيبي إن المعلم هو المحور الأساس في العملية التعليمية، وكل الوسائل تمت تهيئتها لكي يؤدي رسالته بكل يسر وسهولة، مطالبا الجميع بالإخلاص والتفاني في سبيل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، مؤكدا على أن استقرار المعلم وراحته أهم أولوية تركز عليها الإدارة.

وقد أشار مدير ادارة شؤون المعلمين بتعليم الشرقية ثابت الشريف، سيشمل حفلا خطابيا وتثقيفيا يستهدف المعلمين الجدد، إضافة إلى توزيع حقائب تربوية تعنى بما يهم المعلم في مسيرته التعليمية والتربوية بالإضافة إلى أن الخطوات التي يفترض أن يقوم بها المعلم الجديد أثناء مباشرته للعملية التعليمية.