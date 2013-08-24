المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج يجتمع في الرياض

يعقد المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج دورته السادسة والسبعين في مقر المكتب بالرياض يومي 20-21 شوال 1434ه الموافق 27-28 اغسطس 2013م، ويشارك في اجتماعات هذه الدورة أعضاء المجلس التنفيذي (ممثلو الدول الأعضاء بالمكتب)، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومديرو المراكز التابعة للمكتب (المركز العربي للبحوث التربوية بالكويت، والمركز العربي للتدريب التربوي بالدوحة، والمركز التربوي للغة العربية بالشارقة)، والخبراء المختصون في المكتب. ويأتي جدول أعمال هذه الدورة حافلاً بالموضوعات المهمة وفي مقدمتها استراتيجية المكتب للسنوات القادمة (2015-2020م)، والتي تم إعدادها بناء على قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مؤتمرهم العام الثاني والعشرين الذي عقد في مملكة البحرين خلال شهر ذي الحجة الماضي (اكتوبر 2012م)، يضاف إلى ذلك استعراض ومناقشة سير العمل في تنفيذ برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية الحالية 1434ه و1435ه (2013-2014م)، وبحث عدد من الموضوعات والقضايا التربوية الأخرى ومستجدات العمل التربوي والتعليمي على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار السعي إلى تجسيد العمل المشترك لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء بالمكتب في مجال خدمة أبنائنا وبناتنا الطلبة، ومعلمينا الأفاضل وجميع المعنيين بالحقل التربوي.