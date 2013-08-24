مبنى مدرسي مهجور يقلق أهالي مساعدية عرعر

أبدى عدد من أهالي حي المساعدية في عرعر تخوفهم وقلقهم من تحول مبنى مدرسي مهجور منذ سنوات لوكر للعمالة السائبة وللمراهقين.

وقال المواطن حمود العنزي: «المبنى يقع بجوار متوسطة للبنات، مهجور منذ أكثر من أربع سنوات، مهمل، متهالك»، وأضاف المواطن محمد الرويلي أبواب المبنى الخارجية مفتوحة والدخول بسهولة، وتعرضت بعض الأجهزة الكهربائية للتلف، وقال: «يحتوى على أجهزة تكييف قد تكون تعرضت للسرقة»، وطالب المواطن صالح الصقري بسرعة تحرك تعليم الشمالية للاستفادة من المبنى ومباني حكومية أخرى إدارة تعليم البنات السابق للاستغناء عن المباني المستأجرة بالحي.

من جانبه أوضح سطام السلطاني مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم الحدود الشمالية بأن المبنى الواقع في حي المساعدية بجوار المتوسطة الأولى للبنات جاري استكمال الإجراءات بعد أن تمت ترسية مشروع تعليمي بدلاً من المشروع القديم، وأضاف بأن مبنى إدارة تعليم البنات السابق تم ترميمه، وانتقال الابتدائية الثالثة له بدلاً من المبنى المستأجر، وأشار إلى أن مبنى الإدارات النسائية والإشراف التربوي السابق جاري العمل على تجهيز المبنى ليصبح مقراً للروضة العاشرة بحي المساعدية.