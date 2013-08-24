14 مليوناً لتحديث «تكييف» مستشفيات جازان

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان أمس (الخميس) أنها بصدد ترسية مشروع إحلال وحدات التكييف بمستشفيات المنطقة على إحدى الشركات المتخصصة بكلفة تقدر بنحو 14 مليون ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي في صحة جازان محمد بن علي الصميلي في بيان صحافي أن المشروع يشمل وحدات التكييف المركزي لمستشفيات المنطقة ووحدات "الإسبليت" والنوافذ الخاصة بالمساكن والمباني الملحقة بالمستشفيات، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيعالج وحدات التكييف المتضررة بسبب قدمها وتأثرها بالعوامل الجوية المؤثرة على المنطقة.

وأضاف أنه سيتم وضع وحدات تكييف مؤقتة حتى الانتهاء من مشروع الإحلال، مشيراً إلى وجود مشروع آخر لتطوير التكييف بمستشفى الملك فهد المركزي، ضمن تطوير البنية التحتية للمستشفى وجاري اعتماده فنياً بإدارة الصيانة بالوزارة وسيتم إنهاء إجراءات ترسيته قريباً لمعالجة مشاكل التكييف.