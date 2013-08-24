85 مليون ريال لمشاريع تنموية ومتنزهات وسفلتة في شقراء

قال رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس محمد بن حمد الزيد إن وزارة الشؤون البلدية والقروية قد اعتمدت لبلدية محافظة شقراء عددا من المشاريع التنموية حيث تم توقيع عقودها مؤخرا بمبلغ (85) مليون ريال شملت مشاريع للسفلتة والأرصفة والإنارة ب(40)مليون ريال ستشمل سفلتة وانارة ورصف العديد من الشوارع في مخططات الاحياء الجديدة والقديمة ومنها مخططات الدوريات والاندلس والرحبه والوقف كما سيتم إيصال الأسفلت لجميع المباني القائمه في مخطط (972) أما بالنسبة للمخططات الجديدة.

وزاد المهندس الزيد انه سيتم سفلتة جميع الشوارع الرئيسية في مخططي( 1348 ) (مابين مخططي الدوريات والرحبة) ومخطط التأهيل الجديد وستكون الاولوية للمواطنين الذين يرغبون في بناء مساكنهم في تلك المخططات حيث سيتم تنفيذ طبقات أسفلت بكميات تتجاوز (900000) متر مربع.

وتابع المهندس الزيد أنه ستتم إعادة تصميم طريق الملك فهد الذي يربط ميداني المستشفى والأندلس مركز التأهيل الشامل وتعديل مناسيبه بالإضافة إلى تركيب أنابيب لتصريف السيول وذلك على طول الطريق كما سيتم إنشاء ممرات مشاة على طريق الملك سعود من ميدان الساعة باتجاه مخطط حي الرحبة.

وحول مشاريع المباني قال المهندس الزيد إنه تم اعتماد (35) مليون لمبان ومشاريع تنموية: ستشمل إنشاء مركز حضاري في مخطط (972)بجوار متنزه الأمير سلمان الوطني بربوة الجبل الشرقي حيث تم مؤخراً الانتهاء من المرحلة الأولى للمركز الحضاري كما تمت ترسية المرحلة الثانية من المركز والتي ستقوم فيها البلدية بتنظيم الموقع وتسويره ومواقف للسيارات.. كما سيتم انشاء مسرح مكشوف الذي يقع بداخل متنزه الأمير سلمان الوطني وهو مسرح مكشوف منشأ على التصميم الروماني الذي يستوعب مايقارب( 1200) شخص مع قاعة لتحضير العروض وإنشاء اسواق تجارية مغلقة خاصة بالنساء تضم مايقارب 25 محلا تجاريا كما يتم إنشاء ساحات بلدية مكونة من ملاعب كرة قدم تخدم مركزي غسلة والوقف بالقرائن. كما سيتم إنشاء وتركيب ثلاث شاشات تلفزيونية الكترونية دعائية سيتم تركيبها في مناطق متفرقة من المحافظة.. كما سيتم إنشاء مشروع موقع متكامل يتكون من مكبس خاص بالنفايات بحيث يتم تجميع النفايات وكبسها.

وأضاف الزيد انه سيتم تأهيل استراحة البلدية التي تقع بجانب المجلس البلدي في المحافظة حيث يتم تنفيذ واجهات حجرية وترميمات داخلية وإنشاء دورات للمياه وتنظيم للموقع العام وبناء سور خارجي ومواقف للسيارات كما ستقوم البلدية بإنشاء كراج ومستودعات وورش صيانة وسكن خاص بعمال البلدية.

وأضاف رئيس بلدية محافظة شقراء: أن البلدية تقوم بإنشاء متنزه الأمير سلمان الوطني الذي وضع حجر أساسه أمير منطقة الرياض خلال زيارته للمحافظة قبل أشهر حيث سيتم في هذا المشروع تنفيذ مسطحات خضراء وبحيرة مع جلسات تتصل مع الشلال الصناعي وشاليهات وجلسات على الجبل وملاعب وممرات مشاة وملاعب رياضية وقاعة احتفالات ومطاعم بالإضافة إلى المركز الحضاري الذي يحتوي على صالة طعام وقاعة متعددة الأغراض بمسطح مباني يقدر ب(2200)م2 كما سيتم في هذا المتنزه طرح إنشاء عدة عناصر منها: إنشاء مناطق خضراء على مساحة كبيرة تتجاوز 153 ألف م2 إنشاء ممرات مشاة بطول إجمالي يتجاوز 10آلاف م ط، تركيب أعمدة إنارة بعدد يتجاوز 1000 عمود ديكوري إنشاء مناطق خاصة بألعاب الأطفال إنشاء جلسات في المنتزه وجلسات على أطراف الجبل تتجاوز (90) جلسه كمرحلة أولية.

من جهته قال المشرف على مشاريع البلدية المهندس عبدالمجيد بن تركي العتيبي أن البلدية ماضية في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الجديده التي سيعلن عنها قريبا بالإضافة إلى المشاريع القائمة في مخطط المدينة الجامعية لجامعة شقراء وكذلك في المدينة الصناعية غرب المحافظة.