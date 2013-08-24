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أسبوع تعريفي بجامعة حائل

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أسبوع تعريفي بجامعة حائل أسبوع تعريفي بجامعة حائل

    تطلق جامعة حائل الإثنين المقبل فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب المستجدين للعام الأكاديمي الجديد (دفعة 2013) والذي تنظمه عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، وسيبدأ بلقاء مفتوح للطلاب مع عميد السنة التحضيرية الدكتور عيد الحيسوني بالقاعة الكبرى بالسنة التحضيرية بمجمع طريق بقعاء، وللطالبات مع وكيلة السنة التحضيرية الدكتورة مها الحيسوني بالقاعة الكبرى بالسنة التحضيرية بمجمع الكليات بأجا بوابة.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب الجدد على نظام دراسة السنة التحضيرية بالجامعة والإجابة على استفسارات الطلاب فيما يخص السنة التحضيرية، وسيكون هناك اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لجميع الطلاب والطالبات واختبار تحديد مستوى الطلبة بالرياضيات لطلاب المسار العلمي والهندسي كما سيلتقي الطلاب والطالبات بالمرشدين الأكاديميين والمرشدات الأكاديميات بعد الاختبار مباشرة لتعريفهم ببرنامج السنة التحضيرية واللوائح والأنظمة وحقوق وواجبات الطلاب والطالبات كما سيتم تسليمهم حقيبة السنة التحضيرية والتي تحتوي على مجموعة من المنشورات والكتيبات المفيدة.

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