اعتماد 664 مليون ريال لتركيب أجهزة أشعة في 70 مستشفى

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل الغامدي أنه تم اعتماد مبلغ 664 مليون ريال لتوفير أجهزة اشعة حديثة متطورة لجميع مستشفيات وزارة الصحة لافتا الى ان العمل جاري لتشغيلها في اكثر من 70 مستشفى بمواصفات ودقة عالية مثل اشعة الرنين المغنطيسي واجهزة رقمية واجهزة مقطعية.

وأكد الدكتور الغامدي أن هناك مشروع جاهز لربط اكثر من 70 مستشفى بمراكز الأشعة سيتم الانتهاء منه خلال عام مشيرا الى ان اجهزة الاشعة داخل المستشفيات يتم قراءتها بالكامل ونقلها الكترونيا بين اقسام المستشفى.

جاء ذلك خلال تدشينه لوحدة اشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بحصور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم، كما قام الدكتور الغامدي بجولة رافقه فيها مدير صحة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم ومدير المستشفى الدكتور عتيق القرني شملت قسم الطوارى وقسم الولادة وقسم الأطفال وقسم العناية المركزة وقسم العيادات الخارجية حيث ابدى الدكتور الغامدي اعجابة بالتجهيزات الحديثة المتطورة.

من جانبة ذكر مدير المسشتفى الدكتور عتيق القرني أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المرضية وتبلغ طاقته 360 سريرا ويوجد بالمستشفى 37 عيادة عامة وتخصصية و36 سرير بالطوارئ مجهزة عناية مركزة درجة اولى تستخدم في حالة الكوارث لاسمح الله كما يوجد 7 غرف عمليات كبرى و10 غرف ولادة مجهزة بأحدث التقنيات من خلال شبكة مركزية لمتابعة الجنين.