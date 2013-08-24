مخطط النسيم بسيهات لازال على قائمة الانتظار!

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ل»الرياض» بأنه لم يتم الترخيص لمخطط رقم (128/5) المعروف بمخطط (النسيم) بمدينة سيهات مشيرا إلى انه تبقى عليه الحصول على موافقة جهات الاختصاص.

وقال الصفيان بانه تم إعداد دراسة بيئية للمنطقة بما فيها هذا المخطط المشار إليه وتم رفع ما خلصت إليه هذه الدراسة وتوجيهاتها للجهة المختصة لإكمال اللازم فيما يتعلق بهذا الخصوص.

ورغم تصريح امين المنطقة الشرقية السابق ضيف الله العتيبي ل «الرياض» والذي يفيد بوجود برنامج لتنمية المخططات الممنوحة منذ سنوات كما حدث لضاحية الملك فهد والمكون من عشرة أحياء بمساحة تقدر ب12 مليون متر مربع إلا أن مخطط النسيم لا يزال مغمورا بالمياه رغم تأكيده بأنه من المفترض ان تتحرك بلدية محافظة القطيف والمجلس البلدي وإعطاء الأولوية لتنمية هذا الحي والذي طال انتظار ملاك الأراضي فيه لردمه ليتمكنوا من البناء عليه حيث تجاوزت مدة انتظارهم العشرين سنة.