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السيطرة على حريق شب فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بطوخ فى القليوبية

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السيطرة على حريق شب فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بطوخ فى القليوبية السيطرة على حريق شب فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بطوخ فى القليوبية

تمكنت أجهزة الدفاع المدنى بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل نشب فى عقار سكنى مكون من 3 طوابق بمدينة طوخ، وأتت النيران على طابق منهم بسبب حدوث ماس كهربائى.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار سكنى مكون من 3 طوابق بطوخ، فانتقلت على الفور قوات الدفاع المدنى إلى موقع الحريق وتم إخماد النيران ومنع امتدادها.

وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 130 مترا ملك المدعو محمد سالم حسنى ونشب الحريق بالطابق الثانى وأتت النيران على محتوياته، ولم ينجم عن الحريق أية إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال مالك العقار علل نشوب الحريق بحدوث ماس كهربائى وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365