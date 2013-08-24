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54 مشروعا لتوفير 1287 فرصة عمل لشباب الخريجين بالوادى الجديد

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54 مشروعا لتوفير 1287 فرصة عمل لشباب الخريجين بالوادى الجديد 54 مشروعا لتوفير 1287 فرصة عمل لشباب الخريجين بالوادى الجديد

قال العميد محمد هارون رئيس مركز ومدينة الخارجة إن عدد المشروعات الاستثمارية بالمركز قد بلغت 54 مشروعا متنوعا من شأنها أن توفر 858 فرصة عمل مباشرة و429 غير مباشرة كما يجرى إنشاء مشروعات أكشاك مجمعة لتوفر أكبر قدر من فرص العمل لشباب الخريجيين بناء على تعليمات اللواء محمود خليفة محافظ الأقليم وذلك بشروط معلنة من رئاسة المركز.

وأضاف هارون أنه قد تم الانتهاء من إنشاء 23 صوبة زراعية توفر 46 فرصة عمل مباشرة و23 فرص عمل غير مباشرة للشباب، كما تم إنشاء أسواق تجارية بقرى ناصر الثورة وشركة 55 وبولاق، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسواق التى يجرى إنشاؤها بالقرى لدعم الحركة التجارية بها بالإضافة لمشروع منافذ البيع للحالات الأولى بالرعاية وتاذى سيتم توزيعها على المستحقين.

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مصر 365