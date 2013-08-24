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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وإصابة ضابط خلال مطاردتهم

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ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وإصابة ضابط خلال مطاردتهم ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وإصابة ضابط خلال مطاردتهم

صرح اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قرر نقل الملازم أول فادى أدور من قوة مباحث مركز المحلة إلى مستشفى الطبى العالمى وصرف مكافأة مالية لقوة الكمين والضابط المصاب بطلق نارى أعلى الركبة وذلك بعد نجاحهم فى إلقاء القبض على 4 مسجلين خطر مطلوب ضبطهم حاولوا الفرار من كمين تم نصبه بمدخل العلو بالمحلة طريق طنطا، ولكن قوة الكمين بقيادة الضابط نجحت فى إلقاء القبض عليهم بعد مطاردتهم وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

وأدى الاشتباك إلى إصابة الضابط وأحد المسجلين خطر وعثر بحوزتهم داخل السيارة على سلاح نارى وفرد خرطوش 4 خزينة 48 طلقة، تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365