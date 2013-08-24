576 وحدة سكنية للحالات الأولى بالرعاية بالوادى الجديد

قال العميد محمد هارون رئيس مركز ومدينة الخارجة إن رئاسة المركز بصدد الانتهاء من إنشاء أنه (576) وحدة سكنية التى تنفذها هيئة الأوقاف لصالح الحالات الأولى بالرعاية، والتى سيتم توزيعها على المستحقين فور الانتهاء من التشطيبات النهائية لتلك الوحدات السكنية والتى يستفيد منها الحالات الأولى بالرعاية من الأسر الفقيرة والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف هارون أن اللواء محمود خليفة محافظ الأقليم قد وافق على تخصيص أراضى الوحدات السكنية لتقسيمات الشباب فى 8 قرى (المنيرة – الشركة – جناح – ناصر الثورة – شرق بولاق – بولاق – صنعاء – فلسطين) كما تم تخصيص مساحة 45.47 فدانا كمناطق حرفية يتم تقسيمها إلى مناطق حرفية وخدمية كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 124 ألف متر مربع لإنشاء تجمعات حرفية جديدة بمنطقة محولات الكهرباء بالخارجة.