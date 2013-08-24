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استشارى تغذية: احذروا تلك العادات فهى تزيد من السمنة

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استشارى تغذية: احذروا تلك العادات فهى تزيد من السمنة استشارى تغذية: احذروا تلك العادات فهى تزيد من السمنة

هل عانيت يوما من التمسك بنظام غذائى قاس، ومع ذلك لا يزال وزنك فى ازدياد بدون سبب حقيقى، يوضح الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية، وعلاج السمنة والنحافة، أن داخل الإنسان هناك ما يعرفه الأطباء باسم التمثيل الغذائى للجسم، وهو معدل حرق السعرات الحرارية داخل الجسم.

وذلك المعدل فى الشخص الطبيعى، يكون 20 ضعفا لوزن بمعنى إذا كان وزن شخص ما 80 كيلوجراما فإن معدل التمثيل الغذائى يجب أن يكون 1600، وهذا هو المعدل الطبيعى قد يقل أو يزيد بشكل بسيط لا باس، أما إذا زاد فهذا الشخص قدرته على زيادة الوزن ضعيفة أما إذا قلت فهذا الشخص قابل للسمنة بشكل رهيب.

وأضاف بهاء ويتم اكتشاف ذلك من خلال جهاز يقوم الطبيب بوضع المريضة عليه ويقوم بحساب سرعه التمثيل الغذائى وأسباب انخفاض أو ضعف التمثيل الغذائى قد تكون بسبب العادات السيئة فى تناول الطعام أو الحركة أو قد يكون بسبب جين وراثى أو قد يكون بسبب مرض أو تغيرات بالجسم.

وعن أكثر الفئات التى تعانى من ضعف التمثيل الغذائى (حرق السعرات)، هم أصحاب العادات السيئة، ومن تلك العادات تناول الطعام ليلا لأن فى ذلك الوقت تكون التمثيل الغذائى ضعيفا فى الجسم، وبالتالى يقل حرق السعرات وتترسب السعرات، وبالتالى نجد أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام ليلا يزدادون ما بين نصف كيلو إلى كيلوجرام أسبوعيا.

وأيضا عدم الحصول على فترات النوم الكافية، فالشخص الذى لا ينام على الأقل 6 ساعات يكون عرضة، إلى تقليل التمثيل الغذائى بالإضافة إلى إحساسه الدائم بالجوع، بجانب أن النوم بالنهار يساعد على زيادة الوزن، بالإضافة إلى عدة أمور منها عدم ممارسة الرياضة.

بالإضافة إلى تقليل عدد الوجبات فى اليوم باعتقاد خاطئ أنها تقلل الوزن غير صحيح فانتظام مواعيد الأكل وتناول وجبات كثيرة يوميا مع تقليل الكمية يعتبر هو الرجيم الأمثل لخفض الوزن على شرط أن ألا يقل الوقت بين وجبة وأخرى عن ساعتين.

كما أن شرب الماء يوميا يساعدك على التخلص من الوزن، وزيادة معدل حرق السعرات فأثبتت الدراسات الحديثة أن تناول من 6 – 8 أكواب من الماء يوميا فاترة، درجة حرارتها تتراوح من 10 إلى 15 درجة مئوية، مع ذلك درجة حرارة الجسم تساعد على تعويض فرق الدرجات من خلال حرق .

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