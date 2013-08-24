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محمد حجازى: ألمانيا مستمرة فى المساعدات الإنمائية للاقتصاد المصرى

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محمد حجازى: ألمانيا مستمرة فى المساعدات الإنمائية للاقتصاد المصرى محمد حجازى: ألمانيا مستمرة فى المساعدات الإنمائية للاقتصاد المصرى

قال السفير محمد حجازى، سفير بألمانيا، إن الاتحاد الأوروبى يحرص على التواصل مع مصر، ويدعو إلى نبذ العنف والحوار الوطنى، مضيفاً "هناك اهتمام عالمى بمصر، وأن العالم كله مترقب للأوضاع السياسية"، لافتاً إلى أن الجميع ينبذ العنف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج فى الميدان، المذاع على قناة التحرير، أن مصر لابد أن تتعامل مع الإعلام الغربى، وإن كان موقف الغرب سلبياً تجاه ما يحدث، وأشار إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى الأخيرة لنبذ العنف فى مصر تتفق مع الرغبة الألمانية، قائلاً "طلبنا من المسئولين الألمان زيارة مصر لمعرفة الحقيقة".

وأكد "جازى" أن الدبلوماسية المصرية والجهود المكثفة التى تبذلها كافة الجهات المصرية ستساهم فى توضيح الصورة للغرب، وأن ألمانيا أكدت استمرار البرنامج الإنمائى الاقتصادى لمصر.

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