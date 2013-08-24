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أبو الغار: الإخوان لديهم شركة تضخ أموالاً للدعاية الغربية

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أبو الغار: الإخوان لديهم شركة تضخ أموالاً للدعاية الغربية أبو الغار: الإخوان لديهم شركة تضخ أموالاً للدعاية الغربية

أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الإخوان لديهم شركة تضخ أموالاً للدعاية لهم فى الإعلام الغربى.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج فى الميدان، المذاع على قناة التحرير، إلى أن وفوداً مصرية ساهمت فى توضيح الحقائق للإعلام الغربى، قائلاً "نحاول توضيح الحقيقة للإعلام الأمريكى باستخدام الأدلة القوية، والعالم يرى أن تعيش حالياً تحت حكم عسكرى ونريد إثبات العكس".

وعن المفاوضات التى تريد أن تعقدها الدولة مع جماعة الإخوان قال "أتمنى أن تعلن حقيقة المفاوضات مع الإخوان، رافضاً المفاوضات مع جماعة الإخوان لتورطها فى أعمال عنف، فهم يحملون السلاح، مضيفاً، أنه "يجب على جماعة الإخوان أن تتخلى عن العنف وحمل السلاح".
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مصر 365

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