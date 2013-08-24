المتهم بالتخابر لصالح تل أبيب:أردت العمل مراسلا لراديو إسرائيل

قررت نيابة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد صلاح عبد المجيد حبس محامى مصرى 15 يومًا بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وقال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إن المتهم كان دائم الجلوس على مقاهى الإنترنت وأثناء تواجده أمس بمقهى للإنترنت بدائرة الرمل ثان قام بعمل اتصالات مع بعض الأشخاص بالميكرفون باللغة العبرية وهو الأمر الذى جعل الأهالى ترتاب فيه وأبلغت الأجهزة الأمنية.

وأضاف عز الدين فى تصريحات خاصة أنه تم إلقاء القبض عليه وتبين أن صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى تحتوى على 100 صديق إسرائيلى.

وكشف المتهم فى تحقيقات النيابة انه كان يرغب فى التواصل مع إسرائيل بغرض فهم الأوضاع والأفكار التى لديهم ولدينا، مشيراً إلى أنه يؤمن بالتطبيع وأنه كان يرغب فى العمل لديهم مراسلاً براديو إسرائيل باللغة العربية.

وكان الأهالى قد أبلغوا بوجود شخص داخل محل "سيبر" بشارع محطة السوق.. يتحدث اللغة العبرية.

وبالانتقال تم التقابل مع أيمن محمد متولى معوض محامى 40 سنة.

مقيم بدائرة القسم وقرر أنه متواجد بالسيبر للتحدث عبر الإنترنت "شات" مع إحدى صديقاته بدولة إيطاليا.

وأضاف بأنه يتعلم اللغة العبرية.. ويضع على جهاز اللاب توب الخاص به برنامج تعليمى للغة العبرية.

وتبين أن المذكور محكوم عليه فى عدد "4" قضايا " سرقة- تبديد " منهم القضية جنح قسم أول المنتزه "سرقة" غيابياً بالحبس لمدة شهرين، وتم التحفظ على جهاز اللاب توب وهاتفه المحمول.

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