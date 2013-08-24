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أهالى وتيارات سياسية بـ"هرية رزنة" الزقازيق ينظمون مسيرة مؤيدة للجيش

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أهالى وتيارات سياسية بـ"هرية رزنة" الزقازيق ينظمون مسيرة مؤيدة للجيش أهالى وتيارات سياسية بـ"هرية رزنة" الزقازيق ينظمون مسيرة مؤيدة للجيش

انطلقت، اليوم الجمعة، مسيرة حاشد فى قرية "هرية رزنة" مركز الزقازيق مسقط رأس الزعيم أحمد عرابى بالشرقية، تأييدا للجيش والشرطة لدعم جهودهم فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية، ومطالبين باستكمال مسيرتهم فى مواجهة من يريد أن يخرب .

وضمت أهالى قرية هرية رزنة بالشرقية وسائقى السيارات والقوة السياسة بالقرية (التيار الشعبى – وحزب المصرى القومى – مصر الحديثة –الكرامة).

المسيرة جابت شوارع القرية وانطلقت بشارع المتحف مروراً بشارع البلد وميدان عرابى ونادى أحمد عرابى، حاملين صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى.

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مصر 365

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