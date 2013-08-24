20 الف متعامل يحدثون بياناتهم في «زايد للإسكان»

اطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان حملة "حدث بياناتك" في مايو الماضي والتي انتهت آخر يوليو الماضي يهدف إلى تحديث بيانات مقدمي الطلبات ممن لم تصدر لهم الموافقات السكنية والوقوف على الاحتياجات الفعلية للسكن، وبحسب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان فإن مخزون الطلبات يصل إلى أكثر من 40 ألف طلب وأن نسبة 10 إلى 15 % تم التعامل معها بطريقة أو أخرى ومنها من جاء ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، والزيارات الميدانية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان لها الاثر الايجابي على المخزون السكني في البرنامج .

وبلغ عدد المتعاملين الذين حدثوا بياناتهم خلال الحملة 19 الفا و995 متعاملا ، بينهم 8 آلاف و598 حدثوا بياناتهم في فرع دبي ،و5 آلاف و832 في فرع رأس الخيمة و5 آلاف و5565 في الفجيرة ، و بلغ عدد مقدمي الطلبات المطلوب تحديث بياناتهم 40 الفا و358 طلبا على أصحابها القيام بعملية التحديث، وبلغ عدد محدثي الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للبرنامج خلال الحملة الف و529 متعاملا.

أهداف

تؤكد المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان بالإنابة إن الهدف من تحديث البيانات معرفة واقع الاحتياجات الفعلية للسكن والتي تأتي ضمن توجيهات من معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج و التعرف على صحة المعلومات المقدمة من مقدمي الطلبات ومدى تطابقها مع واقع مقدمي الطلبات خاصة في ظل التغييرات السريعة والتأثير الإيجابي من برامج الإسكان الأخرى والتي تلعب دورا تكامليا مع البرنامج في تحقيق استقرار الأسرة الإماراتية ، حيث إن عملية توفير قاعدة بيانات صحيحة تسهم في تسهيل فرز ودراسة الطلبات، وتبسط عملية سحب كشوفات الموافقات المبدئية لمقدمي الطلبات، وهذا الأمر مهم جدا في عمليات اتخاذ القرارات المناسبة وتحديد التوجهات المستقبلية للبرنامج ومشاريع الإسكان بشكل خاص.

قنوات تواصل

وتقول إن برنامج زايد للإسكان عندما اطلق حملة تحديث البيانات أراد الوصول إلى جميع المتعاملين من خلال جميع قنوات التواصل الخاصة بالبرنامج لضمان وصول الرسالة الإعلامية لجميع المستهدفين من الحملة، فتم إرسال رسائل نصية إلى 40 ألف مقدم طلب و نشر أهداف الحملة عبر الموقع الإلكتروني وحساب البرنامج على "التويتر والفيسبوك" ، وقام البرنامج بتسهيل عملية تحديث البيانات على المستهدفين من خلال التحديث عبر وسائل الاتصال المختلفة والتي تبدأ بالموقع الإلكتروني ومركز الاتصال أو الحضور إلى البرنامج في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة.

دراسة ومراجعة

أشارت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج زايد للإسكان بالإنابة إلى أن البرنامج وضع خطة للانتهاء من دراسة ومراجعة طلبات 5000 مواطن للسكن والبت فيها قبل حلول نهاية العام الجاري والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال زيارته مؤخرا للبرنامج .