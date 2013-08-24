دور رائد لـ "كشافة الإمارات" في الخدمات المجتمعية

تأسست جمعية كشافة الامارات في 1972 وتطمح الجمعية من خلال رؤيتها أن تصبح رائدة العمل الشبابي ،الأكبر تأثيراً والأكثر انتشاراً ،وتقوم رسالتها على تهيئة بيئة جاذبة للشباب ، وتطوير أداء العمل الكشفي إلى جانب الحضور المشرف محلياً ، إقليمياً، دولياً.

يقول خليل رحمة علي المدير المالي مفوض تنمية القيادات في جمعية كشافة الامارات إن الجمعية تحظى باهتمام كبير من القيادة في الدولة وتضطلع بدور هام في مجال خدمة وتنمية المجتمع ، وهدفها العام يتمثل في تطوير مشروعات خدمة وتنمية المجتمع بما يلبي من احتياجات وتطلعات المجتمع والعمل على تفعيل دور الحركة الكشفية للقيام بدورها في خدمة وتنمية المجتمع ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والعمل على ادماج انشطة خدمة وتنمية المجتمع في البرنامج الكشفي.

ويضف إن للجمعية أهدافا إجرائية ، وأولويات تتمثل في التواصل مع الأخرين من خلال انشطة ومشروعات خدمة وتنمية المجتمع وتفعيل دور الحركة الكشفية في هذا الشأن ، وتنمية التعاون مع الجهات والمنظمات الداعمة لمشروعات خدمة وتنمية المجتمع بما تعزز من تحقيق الاهداف التربوية للحركة الكشفية ،فضلا عن تقويم وتطوير انشطة وبرامج الانشطة بالدولة فى جميع القطاعات .

وثمة أولوية أخرى تتعلق في المتطوعين في الكشفية ،حيث تعمل الجمعية على تنمية تأهيل مسؤولي خدمة وتنمية المجتمع ،وتحسين صورة الكشفي، وتبادل الخبرات لأنشطة خدمة وتنمية المجتمع مع الجمعيات العربية.

تنفيذ الأنشطة

وحول خطوات تنفيذ فعاليات الانشطة والفعاليات في الجمعية يقول خليل رحمة إن الجمعية تقوم بدراسة تجارب وأنشطة المفوضيات في مشروعات خدمة وتنمية المجتمع التي تم تنفيذها وتقييمها والعمل على تطويرها وعمل قائمة بالمتطلبات والاحتياجات الضرورية والملحة للقضايا التي يحتاجها المجتمع ،إضافة إلى تحديد دور الحركة الكشفية في ذلك.

ووضع دليل لأنشطة ومشروعات خدمة وتنمية المجتمع وتعميمها على المفوضيات الكشفية، إلى جانب وضع خطة للمفوضيات بأنشطة خدمة وتنمية المجتمع ودور شباب الكشافة في تنفيذها ومتابعة المفوضيات للمشاركة في بعثة الحج الرسمية للدولة و الاحتفال بالعيد الوطني وتنفيذ الحملات ونظافة الشواطىء بالمفوضيات التابعة لها وأسابيع المرور و المشاركة في مكافحة الامراض المعدية والمشاركة في حملات التطعيم والاحتفال بالأيام العالمية يوم الصحة العالمي ومكافحة التدخين والوقاية من مرض الايدز ،والمناسبات الدينية الوطنية والاجتماعية والصحية لدولة الامارات.

كما تقوم الجمعية بدعم المفوضيات لإقامة دورات تأهيلية لقادة الفرق وعرفاء الطلائع في مجالات الدفاع المدني والاسعافات الاولية وبالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الاحمر.

مشاركات

تشارك جمعية كشافة الامارات في مجال المخيمات والمعسكرات الخليجية والعربية والدولية وتقوم الجمعية بتنظيم الحركة الكشفية و رعايتها و رفع مستواها و نشر مبادئها في الدولة، وتعزيز التربية الدينية و الوطنية و الخلقية عن طريق التربية الكشفية وتمثيل الدولة كشفيا: محليا، خليجيا، عربيا و عالميا والمساهمة في تنمية الفتية و الشباب للوصول للاستفادة التامة من قدراتهم البدنية و العقلية و الاجتماعية مع العمل على استقلالية الحركة الكشفية بعيدا عن الانحرافات الفكرية و الأخلاقية.