2862 مستفيداً من تطعيمات مركز شرطة دبي الصحي

قدم مركز شرطة دبي الصحي التابع للإدارة العامة للخدمات والتجهيزات في شرطة دبي خدمات التطعيم الوقائية لـ2862 مستفيدا من العاملين وأسرهم بالإضافة إلى نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري، مقابل 4232 مستفيدا خلال العام الماضي، واستفاد 296 موظفا من البرامج والأنشطة التوعوية الصحية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال:العقيد الدكتور علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي إن الخدمات الطبية الوقائية تأتي ضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية العامة للمركز، وذلك التزاما منا بمعايير الصحة العالمية في الوقاية والحد من الإمراض والأوبئة المعدية والخطيرة، وتأتي برامج التطعيم المختلفة التي تنسجم مع جدول منظمة الصحة العالمية مستهدفة منتسبين شرطة دبي وعائلاتهم، وأبناء النزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية، بالإضافة إلى النزلاء والموقوفين على ذمة التحقيق في مراكز الشرطة.

ولفت إلى حرص القيادة الشرطية العليا في دبي على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية والوقائية وفقا لأعلى المعايير الدولية والوصول للحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية لها في أماكن تواجدها ولا سيما للحالات الأكثر تعقيدا والمتعلقة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأبناء النزيلات.

فحص متطور

وأشار الدكتور مصطفى الشعراوي نائب مدير مركز شرطة دبي الصحي للشؤون الفنية والطبية، إلى اعتماد المركز مؤخرا فحصا طبيا متطورا للكشف عن مرض السل يسمى " كونتا فيرون" ويحقق نتائج تأكيدية بنسبة 99.9 ، حيث سيتم تطبيقه على نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية للكشف عن إصابتهم بالمرض.

وأوضح أن خدمات العلاج الوقائية لا تقتصر على عمليات التطعيم وإنما تتعداها إلى إجراء المسوحات الدورية للكشف عن الأمراض المعدية والأوبئة الخطيرة، إضافة إلى وضع خطة صحية وقائية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالإمراض من العاملين لأسباب تعود إلى طبيعة العمل، وتقديم الاستشارات الصحية الوقائية خاصة لبعض الإدارات العامة مثل الادارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكدا أن مركز شرطة دبي الصحي ملتزم بعملية التطعيم وفق المواثيق الدولية بشأن الصحة من خلال الالتزام بجدول التطعيم المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تطعيم خاص بمواسم معينة مثل موسم الحج، حيث يوفر المركز مصل التطعيم وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وإدارة الطب الوقائي بالدولة.

خدمات متكاملة

ومن جهته لفت الرائد عبد الله القحطاني، رئيس قسم العيادات العامة في مركز شرطة دبي الصحي، إلى الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء والتي تشمل الطب العام وطب الأسنان والجلدية والعيون والأشعة وطب الأطفال وخدمات الطب النفسي والعلاج الطبيعي، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى علاجات غير متوفرة بمجمع العيادات أو فروعه إلى المستشفيات الحكومية والخاصة وعلى نفقة القيادة العامة لشرطة دبي، وتترافق عملية العلاج بصرف أدوية وفقا للوصفة الطبية بشكل مجاني.

وقال :إن العناية بالمرضى تشمل النزيلات وأبناءهن وذلك من خلال تكليف طبيبة تخصص نسائية وطبيب أطفال بزيارة دورية بواقع مرتين أسبوعيا لعنابر سجن النساء في زيارة ميدانية بالإضافة إلى توفر العلاجات للحالات المرضية الآنية والطارئة، وإجراء الفحص الطبي الشامل والتطعيم ومتابعة النمو.

آليات التطعيم

وأضاف : عملية تلقي علاج الموقوفين والنزلاء تتم وفقا لآلية معينة تبدأ من مراجعة النزيل أو الموقوف إلى العيادة الموجودة داخل السجن أو المركز وذلك في وجود الحراسة وتحول الوصفة للصيدلية ويتم إعداد الدواء على شكل جرعات لكل مريض وترسل الجرعات إلى عنابر السجن ويوزع الدواء بواسطة الممرضين، أما بالنسبة للموقوفين فيتم إرسال جامع العينات بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا لكل توقيف لجمع العينات من الموقوفين الجدد لعمل الفحوص الخاصة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد والزهري والملاريا وفحص الدم الكامل "CBC" وتتم عملية علاج الموقوفين المرضى كما هو الحال بالنسبة للنزلاء. وتابع : أبرز التطعيمات المقدمة لأطفال النزيلات ومنذ الولادة تتضمن التطعيم ضد أمراض السل " و"التهاب الكبد الوبائي" وشلل الأطفال بأنواعه والحصبة "النكاف" والحصبة الألمانية والدفتريا التتناس. وبين أن تصنيف التطعيم المقدمة في عيادات مركز شرطة دبي الصحي خلال العام الماضي، شملت تطعيم 1234 مستفيدا ضد مرض التهاب الكبد الوبائي "B" و426 ضد الحمى الشوكية و293 ضد الأنفلونزا، و2279 تطعيما للأطفال.

خدمات متخصصة

قال العقيد الدكتور علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي :نسعى في المرحلة المقبلة إلى تفعيل الخدمات الطبية الأكثر تخصصية في الحالات التي تستدعي مبيت المرضى، نظراً لتوافر البنية التحتية في مبنى المركز في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيرا إلى العمل في المرحلة المقبلة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي على تفعيل تقديم خدمات العلاج .