أكاديمية فاطمة بنت مبارك.. رياضة ناعمة

وُجدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة التي تُعنى بالمرأة الإماراتية، بناءً على توجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة مؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لتثري الساحة الرياضية الإماراتية بالكم والنوع من الطاقات النسوية التي تضيف إلى رياضة الإمارات.

تأسست تلك الأكاديمية من أجل إعداد وتأهيل السيدات والفتيات، والمديرين التنفيذيين الإناث، للانخراط في مجالات الرياضة النسائية، وتشكيل الفرق الرياضية النسائية التي من شأنها أن تجعل المرأة قادرة على تحقيق نتائج عظيمة تخدم الرياضة النسائية في هذه المرحلة، وبالتالي تضيف إلى رصيد الدولة إنجازات تستحق.

وقد شهدت الأكاديمية منذ افتتاحها قبل سنوات، سلسلة من الفعاليات والبرامج الرياضية التي تخدم شريحة كبيرة من السيدات، أبرزها البطولة الرمضانية الثانية لهوكي الجليد للسيدات، التي جمعت نحو 500 سيدة من القطاعين الخاص والعام، وهدفت إلى نشر لعبة هوكي الجليد في المجتمع، وجذب الشباب الإماراتي، وتحديداً العنصر النسوي، إلى لعبة هوكي الجليد ودفعه ليكون الجيل الجديد من اللاعبين الرياضيين الفاعلين والمنجزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى رفع الروح الرياضية بين اللاعبات.

حيث جمعت تلك البطولة اللاعبات ذوي الخبرة مع اللاعبات الجدد لتشجيعهن على رفع مستواهن، كذلك حرصت البطولة على اتباع أسلوب صحي خلال شهر رمضان بممارسة الرياضة، وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في تعزيز دور المرأة في الرياضة.

كما حرصت الأكاديمية منذ افتتاحها، على تنفيذ بعض المباريات والبطولات الرياضية النوعية الأخرى، مثل بطولة خاصة بالمبارزة بمشاركة 25 لاعبة من مختلف الأندية، وبطولة أخرى لقفز الحواجز شارك فيها نحو 57 فارسة في نادي أبوظبي للفروسية، إلى جانب تخصيص يوم جمع بين الأمهات والبنات لأداء تمارين جماعية. وكذلك تحرص الأكاديمية على عقد المؤتمرات بين الفينة والأخرى، منها: تنظيم مؤتمر أبوظبي الدولي الثاني لرياضة المرأة.