أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رتب جديدة لـ 13 ضابطاً في شرطة أبوظبي

Google+ Print
رتب جديدة لـ 13 ضابطاً في شرطة أبوظبي رتب جديدة لـ 13 ضابطاً في شرطة أبوظبي

قـلّـد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 13 ضابطاً من شرطة أبوظبي؛ رتباً جديدة، من المشمولين بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2013.

وهنأ اللواء النعيمي، الضباط المرفّعين، حاثاً إياهم إلى مواصلة البذل والعطاء، والعمل على تطوير قدراتهم وصقلها بالتدريب، والاطلاع على المستجدات في مجال عملهم، والإبحار في علوم المعرفة؛ بما يعزز من الجهود التطويرية للعمل الشرطي، وفق معايير الريادة والجودة.

وقال: إن هذه الترقية تمثل نقطة تحول للتميز، وتحديا أكبر لحمل المسؤولية، ودافعاً للمزيد من العمل والانجاز، تعزيزاً لأمن واستقرار دولتنا والحفاظ على مكتسباتها الوطنية، و ارتقاءً بمنظومة العمل الشرطي إلى أفضل المستويات، تجسيداً للخطة الاستراتيجية التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واجب شرطي

وعبّر الضباط المرفّعون، وهم من منتسبي الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن اعتزازهم برتبهم الجديدة، مضيفين أنها تشكل حافزاً كبيراً لهم في أداء واجبهم بالعمل الشرطي.

حضر مراسم التقليد في مقر شرطة أبوظبي، العميد محمد راشد بن كشـــيم الشامسي، مديــر إدارة الديوان في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتاريـــة مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية