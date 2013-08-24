رتب جديدة لـ 13 ضابطاً في شرطة أبوظبي

قـلّـد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 13 ضابطاً من شرطة أبوظبي؛ رتباً جديدة، من المشمولين بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2013.

وهنأ اللواء النعيمي، الضباط المرفّعين، حاثاً إياهم إلى مواصلة البذل والعطاء، والعمل على تطوير قدراتهم وصقلها بالتدريب، والاطلاع على المستجدات في مجال عملهم، والإبحار في علوم المعرفة؛ بما يعزز من الجهود التطويرية للعمل الشرطي، وفق معايير الريادة والجودة.

وقال: إن هذه الترقية تمثل نقطة تحول للتميز، وتحديا أكبر لحمل المسؤولية، ودافعاً للمزيد من العمل والانجاز، تعزيزاً لأمن واستقرار دولتنا والحفاظ على مكتسباتها الوطنية، و ارتقاءً بمنظومة العمل الشرطي إلى أفضل المستويات، تجسيداً للخطة الاستراتيجية التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واجب شرطي

وعبّر الضباط المرفّعون، وهم من منتسبي الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن اعتزازهم برتبهم الجديدة، مضيفين أنها تشكل حافزاً كبيراً لهم في أداء واجبهم بالعمل الشرطي.

حضر مراسم التقليد في مقر شرطة أبوظبي، العميد محمد راشد بن كشـــيم الشامسي، مديــر إدارة الديوان في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتاريـــة مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.