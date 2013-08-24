مطالبة شركات المقاولات باتخاذ تدابيرها لدرء الأخطار

16 خطراً يجب تجنبها في مواقع أبوظبي الإنشائية (جرافيك)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن اتخاذ تدابير الأمان والحماية اللازمة في مختلف المواقع الإنشائية لتلافي وقوع أي من الأخطار يكفل سلامة بيئة العمل في مختلف مواقع البناء بالإضافة إلى سرعة وسلاسة عمليات الإنجاز والتشييد.

وأشارت إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تقوم بحملات وزيارات تفتيشية مستمرة على مختلف مواقع الإنشاء والبناء في أبوظبي بهدف تعزيز إجراءات البيئة والصحة والسلامة، والتحقق من مدى تطبيق المقاولين والمكاتب الاستشارية للمعايير المطلوبة في مجال البيئة والصحة والسلامة وحماية العمال وبيئة العمل.

وأكدت البلدية أنها نجحت خلال العام الجاري من خلال تكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية في تغطية كافة مواقع البناء والإنشاء والتي بلغت آلاف المواقع وذلك عبر تسخير كافة الإمكانات الفنية والبشرية المتخصصة في إدارة البيئة والصحة والسلامة ونشر فرق الرقابة والمتابعة والتفتيش بشكل دوري ومتتابع، للوقوف على حقيقة الالتزام بالمعايير المطلوبة في هذا الصدد.

وكانت إدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي نفذت خلال النصف الاول من العام الجاري جولات تفتيشية على 35 مشروعا لمشاريع البناء والإنشاء الكبرى، وذلك للتأكد من مدى تطبيق معايير وتدابير البيئة والصحة والسلامة، في إطار حرص البلدية على دعم الاقتصاد الوطني والتأكد من تطبيق التشريعات والقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة ولمتابعة توفير بيئة عمل آمنة وصحية وللمحافظة على البيئة وللحد من الحوادث والإصابات في قطاع البناء والإنشاء.

وشملت الجولات التفتيشية مشاريع المباني والأبراج التجارية التطويرية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية التطويرية والمشاريع الحكومية الكبيرة والمشاريع الخدمية والصناعية ومشاريع المتاحف العالمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة ابوظبي، لتعزيز وتقوية الشراكات الاستراتيجية مع المطورين والاستشاريين والمقاولين في مجال تطبيق معايير السلامة في مشاريع البناء والانشاء بما يقلل من المخاطر المحتملة ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية.

وأكدت الإدارة أن هذه الجولات التفتيشية على مشاريع البناء والإنشاء الكبرى تعكس المسؤولية المجتمعية لبلدية مدينة أبوظبي وحرصها على تقديم خدماتها بطريقة مسؤولة تجاه المجتمع والبيئة وضمان الصحة والسلامة والرعاية لعملائها وشركائها، وتطوير الأداء البيئي في أنشطتها ومبادراتها.

معايير الصحة

دعت بلدية أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال البناء والتشييد إلى الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة وحماية العمال وبيئة العمل، عبر تعزيز ثقافة الالتزام الذاتي بهذه المعايير من خلال قيام الشركات بعقد ورش العمل والدورات التدريبية المنتظمة لجميع العاملين بالمواقع الإنشائية بهدف رفع مستوى ثقافتهم ووعيهم بمتطلبات الصحة والسلامة.