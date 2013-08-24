استرداد أموال 4200 مخالفة مرورية في دبي

كشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن أن فريق التقصي التابع للإدارة العامة للمرور تمكن من استرداد 4200 مخالفة قام سائقون بالتلاعب في لوحات سياراتهم عمدا للتهرب من تسجيلها ضدهم أو على سبيل الخطأ خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن تلك المبالغ مثل البلاغات المجهولة التي تحولت إلى معلومة مما مكن الادارة من استرداد تلك الاموال .

وأوضح أنه من بين القضايا المضبوطة قيام أحد الاشخاص بتركيب شعار الدولة في منتصف اللوحة لإخفاء الكود، مرتكبا بذلك أكثر من 30 مخالفة مرورية تصل قيمتها إلى حوالي 52 ألف درهم.

حجز وتعاميم

وقال الزفين :إن فريق العمل استطاع حجز 326 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري تراكمت المخالفات عليها ولم يجددها أصحابها لفترات طويلة وكذلك لأسباب أخرى متعلقة بالتلاعب كما أصدر تعاميم بشأن 403 سيارات أخرى.

وأضاف :إن ظاهرة التلاعب في اللوحات تراجعت نسبيا بعد أن فطنت إليها الإدارة واستردت مخالفات بعشرات الآلاف من الدراهم وأحالت عددا من المتعمدين في ارتكابها إلى مراكز الشرطة، منوها بأن بعضهم وصل به الغرور إلى ارتكاب عشرات المخالفات على اعتقاد منهم باستحالة كشفهم، كما أن إحالة بعضهم إلى النيابة العامة ساعد في ردع الكثيرين.

وأكد أن بعض المتلاعبين في اللوحات يعمدون إلى نزع اللوحة الأمامية للسيارة أو طمسها بطرق معينة ، لافتا إلى أن هؤلاء المتلاعبين يستخدمون أساليب مختلفة في تغيير معالم اللوحة منها قطعها من المنتصف أو اختزال أرقامها إلى رقمين أو ثلاثة بدلا من خمسة أو وضع المسمار" البرغي" على رقم الصفر ليتحول إلى رقم 8 أو يضع لوحة في مقدمة السيارة ولوحة أخرى في مؤخرتها أو يمحو الكود ويتلاعب فيه مثل وضع خط على حرف " آي" فيتحول إلى " تي " أو يعدل حرف " إتش " ليصبح " إيه ".

تدارك الظاهرة

وأوضح أنه تم تدارك الظاهرة بعدما لوحظ أن كثيرا من المخالفات المرورية التي يتم ضبطها بواسطة أجهزة ضبط السرعة " الرادار" تلغي لأسباب مختلفة مثل عدم وضوح أرقام اللوحة نتيجة التلاعب فيها سواء بشكل مقصود أو غير متعمد. ودعا الزفين الجمهور إلى عدم ارتكاب مثل هذه الافعال التي من شأنها تعريض أصحابها إلى تسجيل قضايا جنائية تصل عقوبتها إلى السجن.

استطلاع

طرح اللواء الزفين على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استطلاعا حول خفض سرعات بعض الشوارع 10 كيلومترات في أوقات الليل ،

حيث توالت الردود من متابعيه التي دارت حول إرباك الجمهور إذا طبق هذا الاقتراح بسبب اختلاف ساعات الليل والنهار.

وأكد عدد من المتابعين أن هذا الامر قد يجعل الزائرين يواجهون مشكلة لعدم معرفتهم بهذه القرارات مطالبين بإعادة تقييم السرعات على بعض الشوارع.