احمد محرابي : البيت قبل المدرسة أساس تربية الأبناء

البيت قبل المدرسة هو الاساس في تربية الابناء ، وبدون متابعتهم في المدرسة و متابعة من يختارون من الاصدقاء يضيع كثير من الابناء وعندها لا ينفع الندم . هذا ما يؤمن به احمد محمد محرابي رئيس قسم الصيدلة في هيئة الصحة ، والنتيجة ابناؤه كلهم من المتفوقين دراسيا وعلى قدر كبير من المسؤولية والالتزام .

ويقول محرابي :"متابعة الابناء ليست سهلة ويد واحدة لا تصفق ولا بد من تعاون الام والاب في هذه المهمة ، والزوجة الصالحة ترفع اعمدة البنيان ، وبما انني خريج جامعة توليدو اوهايو وزوجتي خريجة جامعة الامارات اتفقنا من اليوم الاول لدخول الابناء المدرسة على توزيع المسؤوليات فأقوم أنا بمتابعة الابناء في اللغة الانجليزية والمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا فيما تتولى الام متابعة المواد الادبية وهذا البرنامج يومي طيلة ايام العام الدراسي واهم ما نقوم به بعد الدوام ، ومن ثم تأتي العلاقات الاجتماعية" .

علاقات اجتماعية

ويعرف احمد محرابي بقدرته الفائقة على التكيف مع الاخرين ويمتلك علاقات اجتماعية واسعة جدا من ايام الدراسة ، ويعشق الرحلات الجماعية مع الاصدقاء لا بل ويوجه لهم دعوات على نفقته الخاصة لقضاء بعض الوقت في ربوع الامارات ، ويبادلونه نفس المشاعر لانه بطبيعته يعشق السفر ويرى فيه فوائد عديدة للإنسان ، حيث يتعرف خلال السفر على عادات وتقاليد الشعوب ويكتسب المهارات اللغوية حيث يجيد محرابي التكلم بخمس لغات . في بداية السبعينات كان يعشق كرة القدم ، وحولته موهبته لابرز لاعبي النادي الاهلي وبقي لعدة سنوات في المنتخب ، ولكن رحلته الدراسية الى الولايات المتحدة وعمله بعد التخرج في اميركا لمدة ثلاث سنوات وانخراطه في العمل وتقدمه في العمر حوله الى متفرج في الملاعب، ولكنه ما زال يمارس بعض الرياضات الخفيفة مثل الجري السريع وشد الحبل وكرة الطائرة وتنس الطاولة .

خير جليس

العلاقات الاسرية لها وقتها حيث يجتمع اهل الزوج والزوجة كل خميس اما في المنزل او الرحلات البرية في فصل الشتاء واحيانا يمضي الخميس والجمعة في الخيم الصحراوية ، واحيانا يسافر في مجموعات الى خارج الدولة . ويمضي محرابي بعض اوقات الفراغ في قراءة الكتب وخاصة العلمية منها لاكتساب خبرات جديدة في مجال عمله لان العلم يتطور بسرعة وعلى الانسان ان يواكب التطورات المتلاحقة ، من اجل النهوض بالعمل وتطوير الاداء ، وما زال محرابي يتذكر كيف كانت الوصفات الطبية في السابق تكتب بخط اليد ولكن مع تطور التكنولوجيا اصبحت تتم الكترونيا ويتم التأكد من صحتها وعدم تسببها باي تفاعلات كيميائية الكترونيا ايضا .

تواصل اجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي لم تجذب محرابي للدخول لها لغاية الان ، ولكنه من المتتبعين لها ، ويفضل بدلا عنها الابحار في عالم الانترنت للبحث عن مواضيع محددة او كتب او افلام جديدة لأنه من اكبر المترددين على دور السينما . ازدحام برامجه اليومية لم يبعده عن البحر الذي تعود عليه منذ الصغر ويذهب كل جمعة الى بحر جميرا مبكرا للسباحة مع الاولاد .