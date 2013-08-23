قوات الجيش تستقدم طائرة لتطويق قرية دلجا

كتب : خديجة العادلى الجمعة 23-08-2013 22:35

استقدمت قوات الجيش بالمنيا طائرة لتطويق قرية "دلجا" التابعة لمركز ديرمواس بعد مقاومة أنصار المعزول لدخول الجيش وحدوث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين .

وكان الجيش قد حاول دخول القرية لتأمين منشآت حكومية وفرض الأمن للمواطنين خاصة بعد تلقي مئات الاستغاثات من أقباط القرية بتلقيهم تهديدات متكررة، إلا أن أنصار الرئيس المعزول بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمجرد سماعهم وصول القوات المسلحة، وبصحبتها الشرطة للقرية قاموا بالتربص لهم من خلال جبانات القرية وأطلقوا عليهم نيران بصورة كثيفة وقامت القوات بالرد.

واستمر إطلاق النار، وقامت القوات المسلحة بالاستعانة بمدرعتين إضافيتين لأربعة مدرعات الموجودة أمام القرية على الصحراوي الغربي كما استعانت الشرطة بمجموعتين قتاليتين من قوات الأمن المركزى للسيطرة على الموقف.