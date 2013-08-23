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السلطات العراقية تعلن اعتقال مسئول فى القاعدة

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السلطات العراقية تعلن اعتقال مسئول فى القاعدة السلطات العراقية تعلن اعتقال مسئول فى القاعدة

اعتقلت السلطات العراقية مسئولا فى الجناح العراقى فى القاعدة الجمعة فى العراق لدى محاولته اجتياز الحدود من سوريا حاملا أوراقا ثبوتية مزورة، وفق ما أعلن مسئولون عراقيون، واعتقل هذا الرجل الذى يسمى نفسه "وزيرا للمال" فى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، من جانب قوات الأمن فى شمال البلاد برفقة ستة عناصر آخرين فى التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية للمنطقة الشمالية.

ولم يتم إعلان أى تفاصيل إضافية بشأن عملية الاعتقال أو هوية المعتقلين، ويشهد العراق فى الأشهر الأخيرة أسوأ أعمال العنف منذ العام 2008، بينها عدد من الهجمات التى نفذتها مجموعات إسلامية تابعة للجناح العراقى للقاعدة، وقتل سبعة أشخاص الجمعة فى موجات عنف جديدة فى البلاد، وفق ما أفاد مسئولون، وفى الدجيل، المدينة ذات الغالبية الشيعية الواقعة على بعد 60 كلم شمال بغداد، دخل مسلحون منزلا وقتلوا ثلاثة أشخاص.

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مصر 365