أخبار عاجلة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
نقيب الصيادين يؤكد السمك سيصل لسعر تاريخي صادم خلال أيام "ومحدش هيلاقيه" .. ويكشف يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ -
وزارة المالية تقرر زيادة الضرائب على الشاى والنسكافية ابتداء من يوليو القادم .. تعرف عليها -
أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية -
بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات -
فيديو.. والد «يوستينا» يفجر مفاجأة بكشف سر وجود ابنته مع قاضي الحشيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أهالى الزاوية الليبية يحملون الحكومة تداعيات الانفلات الأمنى

Google+ Print
أهالى الزاوية الليبية يحملون الحكومة تداعيات الانفلات الأمنى أهالى الزاوية الليبية يحملون الحكومة تداعيات الانفلات الأمنى

حمل أهالى مدينة الزاوية الليبية المؤقتة وجميع الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لها مسئولية ما حدث أمس الخميس فى مدينة الزاوية وما قد ينتج عنه من تداعيات خطيرة.

وذكر المجلس المحلى والعسكرى ومجلس الحكماء فى مدينة الزاوية - فى بيان أصدروه اليوم /الجمعة/– أن أهالى الزاوية والمجلس المحلى والعسكرى والحكماء يحملون الحكومة المؤقتة ما قد ينتج من الاشتباكات التى اندلعت أمس بين مسلحين من مدينة الزاوية وورشفانة من انفلات أمنى.

وأضاف البيان أنه بسبب تجاهل مدينة الزاوية من قبل الحكومة وعدم تطبيق قرار المؤتمر الوطنى رقم (130) لسنة 2013 القاضى بتكليف قوة أمنية محايدة تتولى تأمين الطريق الساحلى الممتد من الكوبرى (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين الذين يقطعون الطريق ويعتدون على الممتلكات والأرواح واجهة سكان الزاوية أحداث إجرامية تمثلت فى سطو وقتل وخطف من قبل فئات خارجة عن القانون تتخذ من مناطق المعمورة ، وقرقوزة والحشان ، ومنطقة 27 مقر لها لعدم بسط الأمن فى تلك المناطق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة