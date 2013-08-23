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اشتعال النيران فى 5 منازل بسبب البنزين بقنا

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اشتعال النيران فى 5 منازل بسبب البنزين بقنا اشتعال النيران فى 5 منازل بسبب البنزين بقنا

تسبب تخزين كميه من البنزين فى أحد المنازل فى أشتعال النيران فى 5 منازل واصابه مزارع بحالة أختناق بمدينة فرشوط .
> و كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بنشوب حريق بعدد من المنازل بفرشوط ، و كشفت التحريات نشوب حريق فى منزل ملك عبد الواحد .ن مزارع وامتدادها الى 4 منازل مجاورة وعلى الفور إنتقلت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق وتم الاستعانه بسيارات اطفاء من مركز نجع حمادى .

وتبين من المعاينه الاوليه ان تخزين بعض من كميات البنزين داخل المنزل الاول السبب الرئيسى فى اشتعال النيران بالمنزل وامتدادها الى المنازل المجاوره ونتج عن الحريق اصابه مالك المنزل الاول بحاله اختناق وتم نقله لمستشفى فرشوط لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعه لحين احالته الى النيابه العامه بفرشوط

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