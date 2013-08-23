الداخلية : تحرير طاقم قناة المحور والقبض على 5 من الخاطفيين

أعلنت وزارة الداخلية أنه قد تم تحرير طاقم قناة المحور الفضائية وسيارة البث التابعة لهم ، وأسفرت جهود أمن القاهرة عن ضبط خمسة متهمين من المشاركين فى الواقعة ،كما أنه جارى تحرير المحضر اللازم .

وصرحت الوزارة خلال بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه ” أثناء تغطية قناة ” المحور ” الفضائية لمسيرة جماعة الإخوان بمنطقة حلوان مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس الجارى قام مجموعة من المشاركين فى المظاهرة بإحتجاز طاقم القناة وسيارة البث الخاصة بالقناة ، وإجبارهم على البث المباشر لفاعليات تظاهراتهم ” .