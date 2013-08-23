وزير السياحة يشارك فى أعمال الجمعية العامة بمنظمة السياحة العالمية

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة هشام زعزوع وزير السياحة على رأس وفد إلى هرارى للمشاركة فى اجتماعات الدورة العشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التى تعقد فى مدينتى شلالات فيكتوريا بزيمبابوى وليفنجستون بزامبيا فى الفترة من 24 اغسطس الحالى ولمدة 6 ايام .

يشارك الوزير فى اجتماعى لجنة أفريقبا ولجنة الشرق الأوسط كما يعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء ومسئولى السياحة المشاركين فى أعمال الدورة لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وعرض الاستراتيجية التى يتم تنفيذها حاليا لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع السياحى لمصر فى ظل الظروف الحالية ، كما يؤكد أن المناطق السياحية بالبحر الأحمر بعيدة تمامًا عن الأحداث وهى أمنة تمامًا ، يتم خلال الاجتماعات مناقشة الوضع العام للسياحة العالمية ومتابعة تنفيذ برنامج العمل لعام 2012 -2013 وانتخاب أمين عام للمنظمة ابتداء من العام القادم ولمدة 4 سنوات وعرض مشروع برنامج العمل للمنظمة خلال العامين القادمين وعرض تقارير وانشطة الجان التابعة للمنظمة .

يتركز النقاش خلال أعمال الدورة على مسألة المواصلات وبشكل خاص العلاقة بين السياحة وسياسات النقل الجوى ، كما تعقد حلقة عمل حول تأشيرات الدخول كوسيلة لدعم نمو السياحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل وتقدم المنظمة تقريرها المحدث حول مستوى الإنفتاح الإقليمى فى مجال تأشيرات الدخول ، يعقد على هامش الاجتماع جلسات وورش عمل وزيارت ميدانية لتبادل الخبرات فى المجال السياحى بين الدول المشاركة وفتح آفاق اوسع للتعاون فى مجال السفر والسياحة .

يذكر أن الجلسة الافتتاحية ستعقد فى زيمبابوى بينما تعقد الجلسة الختامية فى زامبيا .