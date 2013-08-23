أحمد ماهر: الثورة عادت إلى نقطة الصفر

مؤسس حركة 6 أبريل : ما يحدث الآن قد يكون أكثر وأخطر تعقيدا مما كان يحدث قبل 25 يناير 2011.

كتب : رويترز الجمعة 23-08-2013 22:14

قال احمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أن الثورة عادت إلى نقطة الصفر، وقد تحتاج إلى عقود قبل أن تحقق أهدافها، وذلك بعد خروج مبارك من السجن.

وقال ماهر: "فيه موجة جنون في المجتمع، الناس بتقولك لازم إبادتهم، بقى فيه روح كراهية في المجتمع"، مضيفا أن تلك التوجهات ظهرت على الجانبين، مضيفا "أي شخص أو جماعة أو أي حزب أو أي ناشط حقوقي يحاول أن يتكلم عن تخوفه من إجراءات معينة، إجراءات استثنائية، سيطرة الدولة على الإعلام، لا يجد تعاطفا كبيرا.. الناس كلها موجهة لفكرة الحرب ضد الإرهاب.. وحتى إن كان هناك تجاوزات يتم تجاهلها"، وأضاف "الصوت الثالث ودعاة التسامح ودعاة التعايش ودعاة وقف العنف لابد أن يكون لهم وجود".

أحمد ماهر:هناك تخوفات من عودة النظام القديم كأشخاص وكممارسات.

ويقول مؤسس حركة شباب 6 أبريل "بنعتبر أنفسنا في المربع صفر، لأن ما يحدث الآن قد يكون أكثر وأخطر تعقيدا مما كان يحدث قبل 25 يناير 2011، مضيفا "الآن إحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بالضبط في النظام الجديد".

وأشار إلى أنه هناك تخوفات من عودة النظام القديم، كأشخاص وكممارسات، وهناك بالفعل أيضا جماعات راديكالية متطرفة يمينية مسلحة".

وأشار ماهر إنه بعدما تولى الجيش السلطة، بعد 25 يناير، كان البديل هو الإخوان، وبعدما تولى الإخوان السلطة، كان البديل هو الجيش، مشيرا إلى أن المشكلة كانت في المعادلة ذات الحدين من البداية، وأنه يتعين وجود بديل حقيقي.

وأضاف ماهر إن الكراهية للإخوان شديدة حاليا، لدرجة تجعل من الصعب على النشطاء التحدث علنا ضد توجهات مثيرة للقلق، مثل إعادة فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه بالتأكيد هناك تخوفات كثيرة، خاصة بعد الإفراج عن مبارك، ولكن كثورة كنا مدركين إن هناك صعوبات، وقد تكون انتكاسات كثيرة، "بس طبعا ما حدش تصور إن الأمر يكون بهذا التعقيد والصعوبة".

وتابع مؤسس 6 إبريل، قائلا إنه "يشعر بالإحباط، لكن لا يزال لديه قدر من الأمل، حتى رغم التعقيدات والعنف والمخاوف".