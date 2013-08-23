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المعارضة السورية: ارتفاع ضحايا قصف الغوطة بالكيماوى إلى 1466 شخصا

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المعارضة السورية: ارتفاع ضحايا قصف الغوطة بالكيماوى إلى 1466 شخصا المعارضة السورية: ارتفاع ضحايا قصف الغوطة بالكيماوى إلى 1466 شخصا

أفادت المعارضة السورية بارتفاع عدد ضحايا قصف غوطة دمشق بالأسلحة الكيمياوية إلى نحو 1466 شخصا.

ومن جانبه أفاد اتحاد تنسيقيات الثورة ـ حسبما أفادت قناة “الجزيرة” الاخبارية اليوم الجمعة  أن الأهالي في الغوطة الشرقية ما زالوا يعثرون على جثث داخل المنازل، حيث عثر اليوم على نحو عشرين جثة لأشخاص قضوا جراء الاختناق بالغازات في مدينة زملكا.

وكانت المعارضة السورية قد اتهمت قوات النظام السوري بشار الأسد بارتكاب مجزرة مروعة وغير مسبوقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين وخلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي.

 

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