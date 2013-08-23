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576 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالوادى الجديد‎

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576 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالوادى الجديد‎ 576 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالوادى الجديد‎

قال العميد محمد هارون رئيس مركزو مدينة الخارجة بالوادى الجديد انه جارى الانتهاء من أنشاء عدد ” 576  ” وحدة سكنية بقرض الأوقاف للحالات الاولى بالرعاية ليعمل ذلك على توفير فرص عمل للشباب .

قد تصل الى ” 576 ” فرصة عمل مؤقته بمعدل ” 10 فرد / وحدة سكنية ” بالإضافة الى تخصيص أراضى الوحدات السكنية لتقسيمات الشباب فى 8 قرى ” المنيرة – الشركة – جناح – ناصر الثورة – شرق بولاق – بولاق – صنعاء – فلسطين ” وبالنسبة للمناطق الحرفية فهناك مساحة 45.47 فدان كمناطق حرفية وتنقسم إلى حرفية وخدمية، بالإضافة إلى مناطق حرفية جديدة بغرب مدينة الخارجة بجوار محطة محولات الكهرباء بمساحة 124000م وقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية 54 مشروع توفر 858 فرصة عمل مباشرة و 4.29 غير مباشرة .

واضاف هارون على ان محافظ الاقليم اصدر تعليمات مشدده بإنشاء أكشاك مجمعة لتوفر فرص عمل لكثير من الشباب بشروط معلنه يتم الاعلام عنها من خلال الوحدات المحلية لمركز ومدينة الخارجة كما تم إنشاء عدد 23 صوبة زراعية توفر 46 فرصة عمل مباشرة و23 فرص عمل غير مباشرة .

تم إنشاء عدد 2 سوق بقرى ناصر الثورة وشركة 55 ببولاق باجمالى 104مما يعود بالنفع على المواطنين .

وجارى حاليا إنشاء أسواق تحت الإنشاء كما يتم حاليا إنشاء عدد من الأكشاك سوف توزع على الحالات الاولى بالرعايه وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على تلك الأكشاك 500 شاب

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