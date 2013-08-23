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تركيا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد هجوم كيماوي مزعوم في سوريا

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تركيا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد هجوم كيماوي مزعوم في سوريا تركيا تدعو مجلس الأمن للتحرك بعد هجوم كيماوي مزعوم في سوريا

كتب : رويترز الجمعة 23-08-2013 20:46

حثت تركيا مجلس الأمن الدولي اليوم على اتخاذ إجراء ملموس بعد هجوم دامٍ في سوريا قالت أنقرة إن من الواضح أن أسلحة كيماوية استخدمت فيه.

وقال الرئيس التركي عبدالله جول للصحفيين في إسطنبول: "لم يعد هناك ما يقال الآن بخصوص الأحداث الجارية في سوريا. حان وقت اتخاذ إجراء فعلي ملموس"، مضيفا أن "ثمن التهوين من شأن الأحداث والمماطلة من خلال الخداع والمناورة الدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، سيكون باهظا للغاية".

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال في مقابلة تلفيزيونية مساء أمس، إن من الواضح للغاية أن أسلحة كيماوية استخدمت في الهجوم، مضيفا: "ما زال البعض يتجادلون حول هذا الأمر. لم يكن هناك رصاص أو آثار دماء أو بارود أو أي شيء. الأمر واضح وجلي. كل شيء واضح".

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