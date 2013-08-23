اشتباكات بين الإخوان واهالى انشاص الرمل

الشرقية – محمود الشاذلى : منذ 4 ساعة 29 دقيقة

اندلعت اشتباكات منذ قليل فى قرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بين العشرات من أهالى القرية وأعضاء تنظيم الإخوان وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والطوب وذلك أثناء مسيرة لتنظيم الإخوان بالقرية .

أثارت هتافات الإخوان غضب واستياء عدد كبير من أهالى قرية أنشاص الرمل، حيث ندد المشاركون بالمسيرة بالجيش والشرطة والفريق أول عبد الفتاح السيسى، مما أسفرعن حدوث مناوشات تحولت لاشتباكات وتراشق بالحجارة بينهم.

> كما حاول بعض المشاركين في المسيرة من أنصار الإخوان اقتحام نقطة الشرطة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد تصدي الأهالى لهم .