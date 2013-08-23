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إصابة ملازم في كمين بالمحلة وضبط 4 مسجلين بحوزته بندقية آلية

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إصابة ملازم في كمين بالمحلة وضبط 4 مسجلين بحوزته بندقية آلية إصابة ملازم في كمين بالمحلة وضبط 4 مسجلين بحوزته بندقية آلية

أرشيفية لمسلحين

اُصيب الملازم أول فادي إدوارد من قوة مباحث مركز شرطة المحلة بطلقتين ناريتين بالركبة اليسرى أثناء استيقافه لسيارة باحد الأكمنة الأمنية، حيث شهد الكمين قيام سيارة يستقلها 4 أشخاص بمحاولة الهرب من الكمين وعندما حاول استيقافهم قام مستقلي السيارة بإطلاق النار من بندقيه ألية صوب القوة مما دفع القوة لإطلاق النار عليه.

وتم ضبط كل من علاء نبوي و علي مليجي المطلوب في قضيتي قتل وأخرى شروع في قتل وقضيتي تعدي وإتلاف والمحكوم عليه في 5 أحكام وأصيب بطلق ناري في الكتف أثناء محاولة الهرب وعثر بحوزتهم على بندقية أليه و4 خزائن وعدد من الطلقات الألية والخرطوش وفرد خرطوش تم نقل الضابط المصاب لمستشفى العجوزة.

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