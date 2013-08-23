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حافظ أبوسعدة: "القومى لحقوق الإنسان" برر جرائم "الإخوان" طوال عام

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حافظ أبوسعدة: "القومى لحقوق الإنسان" برر جرائم "الإخوان" طوال عام حافظ أبوسعدة: "القومى لحقوق الإنسان" برر جرائم "الإخوان" طوال عام

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يكن مجلساً حقوقياً على الإطلاق خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين للبلاد على مدى عام بالإضافة إلى أن أعضائه كانوا جميعاً من الإخوان فكانوا يبرروا كافة الجرائم التى قامت بها الجماعة ولم يصدروا تقريراً يدين هذه الانتهاكات.

وأضاف خلال حواره عبر فضائية "أون تى فى" خلال برنامج"من جديد" أن المجلس لم يمتلك تاريخ فى حقوق الإنسان خلال عام من حكم الإخوان، مشيراً إلى تعنت الجماعة وإصرارها على عدم إصدار قانون مكافحة جرائم التعذيب على الرغم من وجود المجالس النيابية المختصة بذلك.

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مصر 365