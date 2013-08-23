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بدء التحقيقات مع 11 متهماً فى أحداث قرية "صفط اللبن" بالمنيا

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بدء التحقيقات مع 11 متهماً فى أحداث قرية "صفط اللبن" بالمنيا بدء التحقيقات مع 11 متهماً فى أحداث قرية "صفط اللبن" بالمنيا

بدأت نيابة مركز المنيا بإشراف المستشار تامر فاروق المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق مع 11 متهماً بينهم 6 أقباط و5 مسلمين فى أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها قرية صفط اللبن، وأسفرت عن مقتل مسلم وإصابة آخر، واحتراق 3 منازل.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عبد العزيز قورة مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بنشوب مشاجرة بقرية صفط اللبن التابعة لدائرة المركز بين كل من: حربى رجب محمود، وعبد الباقى عربى سيد (طرف أول)، وهانى سمير بشرى وشقيقيه مجدى ومقبل (طرف ثان) بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن ذلك مقتل الثانى من الطرف الأول إثر تلقيه ضربة بحجر بالرأس، مما أثار غضب المسلمين وأشعلوا النيران فى ثلاث منازل.

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مصر 365