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د. صابر سليمان: أشبع عقلك وأوهمه لكى تنقص وزنك عن طريق ثمرة فاكهة أو خضار

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د. صابر سليمان: أشبع عقلك وأوهمه لكى تنقص وزنك عن طريق ثمرة فاكهة أو خضار د. صابر سليمان: أشبع عقلك وأوهمه لكى تنقص وزنك عن طريق ثمرة فاكهة أو خضار

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى، استشارى أمراض السمنة والنحافة أن على الشخص الذى يحرص على مظهره وقوامه ورشاقته وانسيابية جسده، وأراد الحفاظ على وزنه، وعدم تركه للأيام لكى تراكم عليه، ويظهر عليه الشيخوخة المبكرة، .يجب عليه أن يقوم ببعض الخطوات البسيطة ولكنها مؤثرة فى وزنه بشكل كبير.

ويجب على الشخص أولا أن يستطيع إيهام نفسه ببعض الأفكار والخطوات التى توهمه بأنه تناول طعامه ولا يحتاج إلى مزيد من الطعام، ويتناقص الوزن بشكل لا إرادى، ويجب أن يحرص الإنسان أيضا أن يكون مختلفا فى ثقافته الاستهلاكية ، وغير تابع لأحد فى هذا الأمر بالذات، لأننا نشتهر هنا فى بالطبع بالكميات الكبيرة فى كل شىء واقتناء الطعام وشراؤه بإعداد وكميات غير طبيعية، وهو أمر غنى عن التعريف، ويؤثر بشكل عام على السلوكيات الخاصة بالغذاء والوزن.

وهنا يجب أن يقوم الشخص بشراء الفاكهة والخضراوات بالحبات وبالعدد، وأن يحدد لنفسه كل يوم حبة واحدة، من هذا النوع من الخضروات، وحبة من الفاكهة المفضلة لديه والتى لا تزيد الوزن، وعليه أن يراعى تنوع هذه الفاكهة والخضروات حتى لا يمل منها.

وهذا الأسلوب يساعد الشخص على إنقاص وزنه بالتدريج وكلما شعر بالجوع فى العمل أو المدرسة أو أى وقت تساعده حبة الفاكهة أو حبة الخضروات على ملء الفراغ فى معدته، وإشباعه نفسيا برغبته العارمة فى تناول الطعام.

ويؤدى ذلك إلى شعور العقل بأنه تناول الغذاء بالفعل وبالتالى لا يحتاج إلى مزيد من الطعام، وهنا يبدأ بالتدريج ومع الاعتماد على هذه الطريقة إنقاص الشخص لوزنه بالتدريج دون أدنى مشكلات أو حرمان من الطعام.

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مصر 365

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